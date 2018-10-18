Forward Gaming сыграет против compLexity Gaming в полуфинале King’s Cup 2

Команда compLexity Gaming (Dota 2) заняла третье место в группе в американском дивизионе King's Cup 2 и встретится с Forward Gaming в первом матче плей-офф. Во втором полуфинале сыграют paiN X и J.Storm.

Посев в плей-офф определялся по результатам группового этапа по круговой системе. Forward Gaming пригласили в стадию на выбывание напрямую, к ней присоединились 1-3 места группы. После всех матчей compLexity и Braxstone набрали равное количество очков, но coL оказалась сильнее в переигровках.

King's Cup 2 – онлайн-турнир от Beyond the Summit, который проходит в двух регионах – Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Соревнования среди американских команд завершатся 19 октября. Организаторы не выделили призового фонда, а победитель получит инвайт на DOTA Summit 10.