EA представила обновленную обложку FIFA 18 с Роналду

Компания EA в своем Твиттере опубликовала обновленную обложку симулятора FIFA 18, который выйдет 29 сентября. Лицом новой части игры будет форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Отметим, что форвард изображен в домашней форме "Королевского клуба" на сезон-2017/18.

Лицом предыдущей версии симулятора был полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. С 2013 по 2016 год на обложке игр серии FIFA был форвард "Барселоны" Лионель Месси.