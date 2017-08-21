EA представила обновленную обложку FIFA 18 с Роналду

Компания EA в своем Твиттере опубликовала обновленную обложку симулятора FIFA 18, который выйдет 29 сентября. Лицом новой части игры будет форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Отметим, что форвард изображен в домашней форме "Королевского клуба" на сезон-2017/18.
Лицом предыдущей версии симулятора был полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. С 2013 по 2016 год на обложке игр серии FIFA был форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Final #FIFA18 pack with @cristiano in the new @realmadrid kit! Subscribe to see a new trailer tomorrow! https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/wJqm8f3Pnk– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 августа 2017 г.
Serenky25
После двух подряд удалений надо задуматься о смене обложки.
11:13