Natus Vincere сохранила прописку в Континентальной Лиге

Коллектив Natus Vincere сохранил прописку в Континентальной Лиге – чемпионате по League of Legends в СНГ-регионе от разработчика игры. Na`Vi была вынуждена бороться за квоту, так как заняла последнею строчку летнего регулярного сезона. В турнире продвижения "Рожденные побеждать" взяли верх над Tricksters. Счет встречи – 3:2. Natus Vincere борется за сохранение прописки второй сплит подряд.

Всего в регулярном сезоне Континентальной Лиги принимают участием восемь команд. Четыре сильнейших проходят в плей-офф. Коллективы, занявшие две последние строчки, играют стыковые матчи с победителями второго дивизиона – Лиги Претендентов. Призовой фонд каждого сезона составляет 4,5 миллиона рублей.