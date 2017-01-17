00:01 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

M19 будет тренироваться в усадьбе за 1,3 миллиарда рублей

Усадьбы "Никольское". Фото www.auction-house.ru/catalog/usadba-nikolskoe/ Усадьбы "Никольское". Фото www.auction-house.ru/catalog/usadba-nikolskoe/ Усадьбы "Никольское". Фото www.auction-house.ru/catalog/usadba-nikolskoe/ Усадьбы "Никольское". Фото www.auction-house.ru/catalog/usadba-nikolskoe/
Усадьбы "Никольское". Фото www.auction-house.ru/catalog/usadba-nikolskoe/
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Сильнейший коллектив СНГ по дисциплине League of Legends M19, ранее выступавшей под тегом Albus Nox Luna, будет тренироваться в старинной усадьбе 18-го века "Никольское" c общей площадью 685 квадратных метров, сообщает cybersport.ru. Новая тренировочная база расположена в Калужской области на участке 10 гектаров. Дом оценивается в 1,3 миллиарда рублей и находится в частной собственности. Усадьба располагает шестью спальнями с ванными комнатами и гардеробом, а также домашним кинотеатром и устойчивым интернет-соединением.

Киберспортивная организация M19 сообщила о подписании контрактов с игроками Albus Nox Luna в начале текущего года. В прошлом сезоне этот состав добрался до четвертьфинала чемпионата мира по LoL с призовым фондом около 9 миллионов долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/slukh-m19-budet-trenirovatsya-v-usadbe-17-veka

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