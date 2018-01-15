За Ромарио можно будет сыграть в PES 2018

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила, что в игру будет добавлен легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио. Бразилец будет доступен для игры в режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. – Прим. "СЭ"). Заполучить его можно будет с 18 по 22 января.

Напомним, ранее было объявлено, что в PES 2018 можно будет сыграть за таких легендарных игроков, как Михаэль Цорк, Норберт Дикель, Йорг Хайнрих, Карл-Хайнц Ридле, Ларск Риккен, Иан Раш, Робби Фаулер, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Диего Марадона, Дэвид Бекхэм и Зико.

В PES 2018 можно будет сыграть за Оуэна, Бекхэма и Марадону //

За Зико можно будет сыграть в PES 2018