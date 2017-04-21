Промес – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 31:

Основной состав – Кевин Трапп (ВРТ, "ПСЖ", 85) – Кристиан Сапата (ЦЗ, "Милан", 81), Сократис Папастатопулос (ЦЗ, "Боруссия" Д, 88), Венсан Компани (ЦЗ, "Манчестер Сити", 87) – Жан-Мишель Сери (ЦОП, "Ницца", 83), Андер Эррера (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 85), Кевин де Брейне (ПП, "Манчестер Юнайтед", 91), Янник Карраско (ЛП, "Атлетико", 88) – Иско (ЦП, "Реал", 90) – Анхель Ди Мария (ПФА, "ПСЖ", 90), Флориан Товен (ПФА, "Марсель", 87).

Запасные: Бернд Лено (ВРТ, "Байер", 88), Рафаль Толои (ЦЗ, "Аталанта", 81), Муниаин (ЛП, "Атлетик", 82), Керем Демирбай (ЦП, "Хоффенхайм", 81), Жонас (ФРВ, "Бенфика", 87), Жердан Шакири (ПФА, "Стоук Сити", 86), Квинси Промес (ФРВ, "Спартак", 86).

Резерв: Микаэль Эссер (ВРТ, "Дармштадт", 72), Жоау Педру (ЦФД, "Кальяри", 74), Ник Пауэлл (ФРВ, "Уиган", 74), Рикельме (ФРВ, "Аудакс Итальяно", 74), Павел Цибицки (ФРВ, "Мальме", 72).