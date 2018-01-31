Победитель киберфутбольной бундеслиги получит путевку на чемпионат мира по FIFA 18

Компания EA Sports объявила о включении киберфутбольного чемпионата Германии в EA Sports FIFA 18 Global Series. Победитель виртуальной бундеслиги (VBL), в которой сыграют лучшие кибеспортсмены из Швейцарии, Австраии и Германии, получит право выступить на чемпионате мира по FIFA 18 в августе. Финал VBL состоится в Немецком музее футбола в Дортмунде 31 марта и 1 апреля.

Напомним, в минувшие выходные состоялся первые "мейджор" по FIFA 18, по итогам которого определились первые 16 участников чемпионата мира. Россиянин Михаил "Torres" Запорожец не смог войти в их число.