Пауло Дибала: "Я ныряю? Дома, в бассейне всегда"

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала на своей странице в социальной сети ролик, на котором футболисты прокомментировали высказывания киберигроков про их виртуальные копии. Также игроки высказались по поводу того, какие у них должны быть рейтинги в новом симуляторе.
В съемках ролика приняли участие Пауло Дибала, Антуан Гризманн, Матс Хуммельс, Мануэль Нойер, Арьен Роббен, Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду, Лукас Моура, Маркиньюс, Деле Алли, Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.
- Джорджо Кьеллини
- Криштиану Роналду
- Томас Мюллер (футбол)
- Хавьер Пасторе
- Мануэль Нойер
- Арьен Роббен
- Анхель Ди Мария
- Матс Хуммельс
- Тиагу Алькантара
- Антуан Гризманн
- Деле Алли
- Пауло Дибала
- Маркиньюс
- Лукас Моура