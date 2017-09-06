Пауло Дибала: "Я ныряю? Дома, в бассейне всегда"

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала на своей странице в социальной сети ролик, на котором футболисты прокомментировали высказывания киберигроков про их виртуальные копии. Также игроки высказались по поводу того, какие у них должны быть рейтинги в новом симуляторе.

В съемках ролика приняли участие Пауло Дибала, Антуан Гризманн, Матс Хуммельс, Мануэль Нойер, Арьен Роббен, Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду, Лукас Моура, Маркиньюс, Деле Алли, Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.