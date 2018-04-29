Тренер: "Успех Комаровой и Горячева доказывает, что нам не нужен допинг для победы в престижных турнирах"

Главный тренер сборных России Юрий Шулико заявил, что Мария Комарова и Даниил Горячев, заняв второе место на чемпионате мира в дабл-миксте, доказали, что спортсменам национальной сборной для достижения высоких результатов не требуется принимать допинг. Напомним, Горячев и Комаров отправились на первенство вместо Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, который на Олимпиаде в Пхенчхане сдал положительный тест на мельдоний.

-С высоты успехов нашей заслуженной команды Брызгаловой и Крушельницкого завоеванная в Швеции серебряная медаль может кому-то показаться высоким, но лишь одним из череды достижений российских смешанных пар, - цитирует "Р-Спорт" Шулико. - Но этот спортивный результат, в свете предшествующих ему событий, имеет большое значение. Мы смогли доказать мировой керлинговой общественности, что для побед в самых престижных мировых турнирах нам не требуется никаких дополнительных преимуществ, которые может дать применение допинга.

Этот подтвержденный практикой аргумент может стать важным для окончательного решения международного спортивного суда, который в ближайшее время должен будет установить период дисквалификации российского игрока Крушельницкого.

Успешное выступление на чемпионате мира пары, которая в начале спортивного сезона имела статус дублера основной команды, свидетельствует о наличии в нашей сборной достаточно длинной скамейки запасных, составленной из талантливых и амбициозных игроков юниорского и постюниорского возраста.

Чемпионат мира в дабл-миксте завершился в Швейцарии 28 апреля.