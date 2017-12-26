Президент Федерации керлинга России: "Если меня подержит общественность, буду баллотироваться на новый срок"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев подчеркнул, что готов вновь выдвинуть свою кандидатуру новый срок, если этого захочет общественность. Также он отметил, что получает удовольствие от того, чем занимается на своей должности.

– После Олимпиады пройдет заседание исполкома, после которого состоится отчетно-выборная конференция, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Даты пока неизвестны, но я думаю, она состоится в мае. Если общественность меня поддержит, я готов выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. Мне нравится то, чем я занимаюсь, мне кажется, мы многое сделали. Мы пришли сюда командой и неплохой, я отмечу. Конечно, мне хотелось бы продолжить работу в качестве главы федерации.

Напомним, Свищев был впервые избран на пост президента ФКР в 2010 году, а в 2014 был выбран на второй срок.