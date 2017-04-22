Дмитрий Свищев: "Все ждут от Брызгаловой и Крушельницкого только победы на чемпионате мира"

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что ждет от российской пары Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого хорошего выступления на чемпионате мира, который сегодня ночью стартует в канадском Летбридже. Команда подходит к соревнованиям в рангах чемпионов мира, а на групповом этапе встретится с Новой Зеландией, Румынией, Словакией, Словенией, Испанией и Швейцарией.

- Ребята подходят к турниру в ранге действующих чемпионов мира, - приводит "Р-Спорт" слова Свищева. - Это накладывает на них дополнительную ответственность. Мы понимаем, что от команды все ждут только победы, но этот чемпионат не станет для них простой прогулкой, им будет сложно. Подтянулись остальные команды, и, конечно, готовятся дать нам бой.

В группе у нас не самые именитые соперники, но расслабляться нельзя. Я желаю ребятам, чтобы групповой этап стал для них своеобразной адаптацией и подготовкой к основным матчам. Конечно, задача стоит серьезная. Олимпийская путевка практически обеспечена, но никто не освобождает нас от ответственности за результат.