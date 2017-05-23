Владимир Путин: "Надо определиться с единым названием и структурой спортивных школ"

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо унифицировать названия спортивных школ. По его словам, нужна понятная система контроля и федеральные стандарты спортивной подготовки.

Напомним, Путин проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения – развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

– Нам необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва – от дворовых команд до национальных сборных, – отметил Путин. – Важно определить типы организаций, занимающихся подготовкой резерва. Да и с названиями пора разобраться, а то запутаться очень просто – ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОП...

Они все занимаются одним и тем же, и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля и федеральные стандарты спортивной подготовки.

Что касается поддержки талантливых ребят, у нас уже есть система грантов в регионах. Необходимо изыскать дополнительные средства для этого, в том числе за счет сокращения финансирования профессионального спорта, о чем я уже говорил. По крайней мере по тем каналам, по которым они направляются – и не всегда обоснованно. (Елена СОБОЛЬ)