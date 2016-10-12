Виталий Мутко: "Я готов отдать все полномочия! А никто не берет"

Министр спорта России Виталий Мутко, общаясь с журналистами на форуме "Россия – спортивная держава" во Владимирской области, заявил, что готов отдать все свои полномочия. При этом он отметил, что желающих сменить его нет, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Я готов отдать все полномочия! А никто не берет. Берут только победы, – сказал Мутко.