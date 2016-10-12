12:09 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Я готов отдать все полномочия! А никто не берет"

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Министр спорта России Виталий Мутко, общаясь с журналистами на форуме "Россия – спортивная держава" во Владимирской области, заявил, что готов отдать все свои полномочия. При этом он отметил, что желающих сменить его нет, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Я готов отдать все полномочия! А никто не берет. Берут только победы, – сказал Мутко.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pussykitty

"Я готов отдать все полномочия, никто не берет" "Какие полномочия, у меня вообще ничего нет, я только содействую. То есть этот человек предлагает забрать то, чего нет? И возмущается, что это никто не берет? Гениально! Все больше убеждаюсь - Мутко гений. Получает дикие деньги ни за что

13:32

higagy

Газзаев, кажись, не против был забрать часть полномочий.

12:28

pakha

Давай я заберу! Образование высшее, управленческое, менеджмент организации!)

12:20

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