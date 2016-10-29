Виталий Мутко: "Россия стала лидером мирового спорта"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что самым главным достижением за последние годы стало изменение отношения россиян к спорту. По словам президента РФС, за время его работы на посту министра спорта Россия стала мировым лидером.
- Самый главный позитивный итог заключается в том, что мы поменяли отношение людей к спорту, - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный интерес". - До создания министерства спорта ответственные за эту сферу организации меняли девять раз. В 2008 году нам приходилось уговаривать людей заниматься спортом, а теперь у меня нет отбоя от просьб построить спортивные объекты, мы не успеваем.
Второе достижение, безусловно, заключается в том, что Россия стала лидером мирового спорта, мы вернули победные традиции. Когда министерство спорта только создавалось, было множество недостроенных объектов, которые мы все достроили. Мы поддержали спортсменов, федерации, они почувствовали легкость.
БОКСЁР из *что--где--когда*
господи......... Да за ВРЕМЯ СВОЕГО прав=левЛЕНИЯ чувак стал полным неадекватом!!!!
13:09
RapStar
И у лидера мирового спорта, согласно новостям только лишь за сегодня, проблемы с телеправами на трансляции, проблемы со стадионами, со сборами, безосновательно растущие расходы на всё и вся. Про допинговые истории, ЧЕ 2016 и говорить не нужно. Медалий Мельдоньевич не изменяет себе в насыщенности розовых очков))
12:43
Айртон
Ну вообще-то лидером мирового спорта является США.)
12:36
Martin2511
Бред.... А до 21016 года мы не были, лидерами??? Этак с 52 года, с Хельсинки. ВЕЛИКИЙ МУТКО.........
12:29
Martin2511
Бред.... А до 21016 года мы не были, лидерами??? Этак с 62 года, с Хельсинки. ВЕЛИКИЙ МУТКО.........
12:28
SergeyKa
"Россия стала лидером мирового спорта" © ====================================================================================================== О_о
12:18