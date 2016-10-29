12:05 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Россия стала лидером мирового спорта"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что самым главным достижением за последние годы стало изменение отношения россиян к спорту. По словам президента РФС, за время его работы на посту министра спорта Россия стала мировым лидером.

 - Самый главный позитивный итог заключается в том, что мы поменяли отношение людей к спорту, - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный интерес". - До создания министерства спорта ответственные за эту сферу организации меняли девять раз. В 2008 году нам приходилось уговаривать людей заниматься спортом, а теперь у меня нет отбоя от просьб построить спортивные объекты, мы не успеваем.

Второе достижение, безусловно, заключается в том, что Россия стала лидером мирового спорта, мы вернули победные традиции. Когда министерство спорта только создавалось, было множество недостроенных объектов, которые мы все достроили. Мы поддержали спортсменов, федерации, они почувствовали легкость.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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БОКСЁР из *что--где--когда*

господи......... Да за ВРЕМЯ СВОЕГО прав=левЛЕНИЯ чувак стал полным неадекватом!!!!

13:09

RapStar

И у лидера мирового спорта, согласно новостям только лишь за сегодня, проблемы с телеправами на трансляции, проблемы со стадионами, со сборами, безосновательно растущие расходы на всё и вся. Про допинговые истории, ЧЕ 2016 и говорить не нужно. Медалий Мельдоньевич не изменяет себе в насыщенности розовых очков))

12:43

Айртон

Ну вообще-то лидером мирового спорта является США.)

12:36

Martin2511

Бред.... А до 21016 года мы не были, лидерами??? Этак с 52 года, с Хельсинки. ВЕЛИКИЙ МУТКО.........

12:29

Martin2511

Бред.... А до 21016 года мы не были, лидерами??? Этак с 62 года, с Хельсинки. ВЕЛИКИЙ МУТКО.........

12:28

SergeyKa

"Россия стала лидером мирового спорта" © ====================================================================================================== О_о

12:18

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