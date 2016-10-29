Виталий Мутко: "Россия стала лидером мирового спорта"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что самым главным достижением за последние годы стало изменение отношения россиян к спорту. По словам президента РФС, за время его работы на посту министра спорта Россия стала мировым лидером.

- Самый главный позитивный итог заключается в том, что мы поменяли отношение людей к спорту, - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный интерес". - До создания министерства спорта ответственные за эту сферу организации меняли девять раз. В 2008 году нам приходилось уговаривать людей заниматься спортом, а теперь у меня нет отбоя от просьб построить спортивные объекты, мы не успеваем.



Второе достижение, безусловно, заключается в том, что Россия стала лидером мирового спорта, мы вернули победные традиции. Когда министерство спорта только создавалось, было множество недостроенных объектов, которые мы все достроили. Мы поддержали спортсменов, федерации, они почувствовали легкость.