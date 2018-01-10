09:51 | ХРОНИКА

В Саранске на футбольном поле умер тренер

1

7 января в Саранске на школьном футбольном поле скончался 62-летний мужчина. По словам очевидцев, он работал в образовательном учреждении учителем физкультуры и по совместительству тренировал любительскую футбольную команду.

Погибший жил в многоквартирном доме рядом со школой.

Соседи рассказывают, что утром он ушел на очередную тренировку. Во время игры мужчина почувствовал себя плохо и упал. Спортсмены вызвали "скорую помощь", но говорят, спасти его не удалось, он умер до приезда медиков.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rustov

Да... Земля пухом...

10:04