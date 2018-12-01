Сегодня в Москве состоялась первая церемония вручения премии для спортивных комментаторов "Голос спорта".
Издательский Дом "Спорт-Экспресс" стал лауреатом в специальной номинации "Медиапроект года" за новое слово в освещении Олимпийских игр-2018. Во время соревнований на сайте "Спорт-Экспресс" были организованы непрерывные видеотрансляции – в режиме Live функционировала студия. (Дмитрий Симонов)
"Спорт-Экспресс" - лауреат премии "Голос спорта" за лучший медиапроект! pic.twitter.com/E4OWbRkv5D– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 декабря 2018 г.
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