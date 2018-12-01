"Спорт-Экспресс" – лауреат премии "Голос спорта"

Сегодня в Москве состоялась первая церемония вручения премии для спортивных комментаторов "Голос спорта".

Издательский Дом "Спорт-Экспресс" стал лауреатом в специальной номинации "Медиапроект года" за новое слово в освещении Олимпийских игр-2018. Во время соревнований на сайте "Спорт-Экспресс" были организованы непрерывные видеотрансляции – в режиме Live функционировала студия. (Дмитрий Симонов)