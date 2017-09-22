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17:07 | ХРОНИКА

Появилось новое видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб


 
Андрей ДРАЧЕВ.Убийца пауэрлифтера сдался властям. Что нужно знать об этом деле

В сети появилось новое видео драки, в результате которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев. Видеоролик опубликован на сайте телеканала "Рен-ТВ".

19 сентября подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. До этого его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Напомним, что Драчев 20 августа получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

 

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-09-22/rosgvardiya-publikuet-novoe-video-smertelnoy-draki-s-pauerlifterom-drachevym

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Материалы других СМИ
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