Появилось новое видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

В сети появилось новое видео драки, в результате которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев. Видеоролик опубликован на сайте телеканала "Рен-ТВ".

19 сентября подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. До этого его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Напомним, что Драчев 20 августа получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".