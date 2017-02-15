15:55 | ХРОНИКА

Мосгорсуд 1 марта проверит законность ареста дома Родченкова

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Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что 1 марта будет рассмотрена жалоба защиты бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, на повторный арест его дома в Подмосковье. Следственный комитет проверяет обстоятельства распространения допинга среди российских спортсменов, в котором подозревают Родченкова, и выясняет, не был ли арестованный двухэтажный дом построен на преступные доходы.

- Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда от 27 декабря 2016 года о наложении ареста на имущество Родченкова Г. М. назначено на 1 марта в 14:30, – цитирует ТАСС Цареву.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4025002

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