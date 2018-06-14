LG и "АиФ" провели футбольный День донора

Накануне главного футбольного турнира четырехлетия, который в этом году проходит в России LG Electronics (LG) с Издательским домом "Аргументы и Факты" провели 2-й совместный День донора #LGАиФКомандаДобра и 91-й по счету в истории масштабного проекта LG. Социальную акцию поддержали: председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Михаил Дегтярев, прославленные российские тренеры Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Сергей Овчинников, а также известные российские деятели из мира культуры – Егор Кончаловский, Алена Хмельницкая, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая, Евгений Папунаишвили, Алиса Толкачева, Глафира Тарханова и Анастасия Макеева.

День донора прошел в Москве, в центральном офисе ИД "Аргументы и Факты", при поддержке Центра крови ФМБА России. На протяжении акции почетные гости подбадривали доноров LG и "АиФ", делились с ними впечатлениями от итогов прошедшего чемпионата России и обсуждали предстоящее в России международное спортивное событие. Известные представители мира ТВ и искусства не только поддержали доноров, но и сами приняли непосредственное участие в сдаче крови. По окончании мероприятия прославленные тренеры подписали символы донорских марафонов #LGКомандаДобра и #LGПередайПасДобра – большое красное сердце и мяч – и в пообщались с его участниками, рассказав о спортивном пути, важности добрых дел и собственных социальных проектах.

В рамках футбольных инициатив добра в течение дух лет послами добрых дел LG стали – Валерий Карпин, Денис Глушаков, Артем Ребров, Роман Широков, Евгений Ловчев и Вячеслав Малафеев, Антон Шунин, Гильерме. Причем ряд футболистов сотрудничают с LG в рамках донорского проекта уже с 2012 года. Так Руслан Нигматуллин впервые поддержал доноров LG на заводе компании в Подмосковье в 2012 году, а – Сергей Овчинников – в 2013-м.

"Это наш второй совместный День донора с компанией LG. Приятно наблюдать за развитием столь доброй и масштабной акции и участвовать в таком важном деле. Наши сотрудники вновь с большим интересом и удовольствием присоединились к проекту", – прокомментировал генеральный директор ИД "АиФ" Руслан Новиков.

"Мы благодарим наших партнеров, ИД "Аргументы и Факты", за неравнодушие и поддержку наших социальных проектов. Очень важно, что ИД "Аргументы и факты" не только сдает кровь, но и является важнейшей площадкой для продвижения идеи безвозмездного регулярного донорства крови" – рассказал президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.