Колобков принял участие в центральном старте "Кросса нации"

Министр спорта РФ Павел Колобков пробежал 1000 метров на центральном старте Всероссийского дня бега "Кросс нации", который прошел в московском парке "Тушинский", сообщает "Р-Спорт". В забеге также участвовали председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, а также олимпийские чемпионы Светлана Мастеркова, Юрий Борзаковский, Мария Зиновьева, Елена Шаламова и Вадим Богиев.

Отметим, что в рамках "Кросса нации", который проходитв в 84 регионах России, в столичном парке "Тушинский" также состоялись забеги на 500, 1500, 3000 и 6000 м.