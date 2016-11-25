Диана Арбенина: "Отцу часто приходилось идти поперек Ирины Винер"

Известная певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в интервью корреспонденту "СЭ" рассказала, что ее отец работал врачом в сборной России по художественной гимнастике. По словам артистки, отцу часто приходилось идти поперек тренера, потому что по долгу службы основной задачей было беречь людей.
– В каком-то интервью обмолвились – папа ваш работал врачом в гимнастической сборной у Ирины Винер…
– Да, так и было. Мой отец был доктором в женской сборной по художественной гимнастике. Но это такая тема… Мы люди простые – говорим прямо!
– Так скажите.
– Отец всегда шел поперек тренера – ему по долгу службы надо беречь людей. Все-таки врач. Ему категорически не нравилось, как их ломали, как из них выбивали победы… Работа на выживание, по 2–3 тренировки в день. Это, конечно, кошмар. Это очень жестокая жизнь, существуют они совсем не по законам обычных 17-летних девчонок.
– Долго он как врач продержался в этой среде?
– До-о-лго! Ездил с ними на Олимпиады. Отец очень хороший врач. По большому счету никаких правил менять не собирался. Просто высказывал свое мнение. Что-то смягчал. От доктора там ничего не зависит – есть тренер, он батька. Любая девочка ведь могла уйти. Но все оставались!
– Это ведь папа вам в детстве показал три аккорда из Окуджавы?
– Да. Сказав: "А дальше – сама…" (Юрий ГОЛЫШАК)
Полная версия интервью Дианы Арбениной
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http://www.sport-express.ru/chronicle/reviews/diana-arbenina-v-sport-menya-privel-turchinskiy-1069608/