Анисина попросила проверить легальность пребывания в России Джигурды

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что защита олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной просит проверить легальность пребывания в России ее мужа актера Никиты Джигурды. 25 октября Анисина подтвердила, что подала на развод с Джигурдой. По ее словам, это решение принято окончательно.

– Я подал заявление в УМВД по Красногорскому району Московской области о проверке легальности пребывания гражданина Украины Никиты Джигурды на территории России, приводит "РИА Новости" слова Жорина. – Мне известно, что он не встал на учет, как того требует закон, то есть нарушил миграционное законодательство.

Он отметил, что это является административным правонарушением, за которое Джигурде грозит денежный штраф или депортация.

В феврале 2015 года в прессе появилась информация о том, что пара близка к разводу. Джигурда обвинил жену в измене с ее партнером по фигурному катанию. Анисина подала на развод, но в марте передумала, так как супруги решили помириться.