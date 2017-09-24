Александр Пашков: "После окончания карьеры жизнь Толмачева сложилась непросто"

Олимпийский чемпион Александр Пашков подчеркнул, что его бывший партнер по ЦСКА и сборной СССР Виктор Толмачев, который был найдет убитым в своем доме в Москве, достойно выполнил свой долг перед клубом и хоккеем. Он также добавил, что после окончания карьеры жизнь экс-вратаря сложилась непросто.

Сообщается, что Толмачев умер в результате получения колото-резаных ранений. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержана дочь хоккеиста.

– Толмачев был игроком основного состава ЦСКА, и это говорит о многом, – отметил Пашков. – Виктор вполне достойно играл во всех решающих матчах в период противостояния ЦСКА и "Спартака". Длительное время он выступал в составе звездной команды. Вратарю в ней нужно было быть опорой. Он достойно выполнил долг перед ЦСКА и хоккеем. Уйдя из клуба, он доигрывал в Воскресенске, где по существу не запомнился.

После окончания карьеры жизнь у него сложилась непросто. Очень жаль, что он не смог себя найти, не успел получить серьезного образования. К сожалению, он не справился со многими обстоятельствами. Это сказалось и на семье, и на нем самом. Хотя он боролся со всеми напастями и неприятностями. На играх ЦСКА Толмачева я видел редко, несколько раз встречались и беседовали. У меня сложилось впечатление, что у него большая неудовлетворенность жизнью после хоккея.

Толмачев оставил после себя хорошее наследие: он был многократным чемпионом СССР и кандидатом в сборную, хорошим товарищем, здорово чувствовал себя в коллективе. В отношении со мной он вел себя ровно и спокойно. Вместо конкуренции нас объединяла любовь к хоккею и желание сыграть за великий ЦСКА. Толмачев это сделать сумел. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Виктор Толмачев выступал за сборную СССР, за которую провел 10 матчей. Он выступал за ЦСКА в период с 1963 по 1966 год. В связи с конфликтом с тренером Борисом Кулагиным он был отчислен из состава армейцев и перешел в "Химик".

Уголовное дело возбуждено по факту убийства бывшего вратаря сборной СССР Виктора Толмачева