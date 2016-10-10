Сергей Карякин: "Для победы может быть достаточно поймать Магнуса на каких-то нюансах"

Россиянин Сергей Карякин спокойно готовится к матчу за звание чемпиона мира. В ноябре 26-летний российский гроссмейстер сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Ничего страшного на турнире в Бильбао не произошло (5-е место. - Прим. "СЭ"), я получил опыт, сыграл две партии с Магнусом, одну проиграл, но я показал людям, что я не боюсь вступать с Карлсеном в открытый бой с открытым забралом, - цитирует "Р-Спорт" Карякина. - Многие мне предлагали не участвовать в этом турнире, но трагедии в его результате я не увидел. Все идет своим чередом. Главное, как все сложится в Нью-Йорке. Давайте еще раз вспомним Вишванатана Ананда, который перед победой за корону над Веселином Топаловым провалил турнир в… Бильбао. Причем в Бильбао он тогда проиграл Топалову просто разгромнейшим образом. Виши там уничтожили. Чувствуете традицию? Я всего лишь уступил Магнусу в отдельно взятой партии.

- Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин сказал, что вы сможете рассчитывать на успех в США, если покажете "лучшую игру в жизни". Как должна выглядеть ваша "лучшая игра в жизни"?

- Я считаю, если Карлсен хочет у меня выиграть, он должен показать лучшую игру в жизни. На самом деле все это субъективно, а для победы может быть достаточно поймать соперника на каких-то нюансах. Порой хватит обыграть соперника в одной партии, а потом он может занервничать, хотя дистанция в 12 партий дает возможность отыграться.