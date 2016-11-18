Менеджер Карлсена попросил убрать камеры из комнаты отдыха шахматистов

Менеджер Магнуса Карлсена попросил организаторов матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным убрать камеры из комнат отдыха, где иногда шахматисты проводят время, сообщает NRK. По словам представителя чемпиона, норвежец может не знать об их наличии камер. Согласно договоренности, камеры предназначались исключительно для судей.

Во время пятой партии, которая завершилась ничьей, в интернете появились фотографии трансляции из комнат отдыха. На одной из них Карлсен лежит на диване во время хода россиянина. Отмечается, что организаторы уже сообщили о том, что прекратят трансляции из комнат.