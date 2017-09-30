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23:42 30 сентября | ШАХМАТЫ

Крамник победил Сетурамана на турнире на Мэне, Карлсен по-прежнему лидер


14-й чемпион мира Владимир Крамник обыграл Панаяппана Сетурамана из Индии в восьмом туре турнира на острове Мэн. Другой российский шахматист Павел Трегубов одолел ирландца Стивена Джессела.

Александр Рязанцев уступил индийцу Нараянану Сунилдуту, а Александра Костенюк - латвийцу Алексею Широву. 

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен одолел Фабиано Каруану из США и лидирует в таблице с 7 очками. У занимающего второе место американца Хикару Накамуры 6,5 балла. Крамник набрал 5,5 очка, Костенюк, Рязанцев и Трегубов - по 4,5. 

Заключительный тур пройдет завтра, 1 октября.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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