Крамник победил Сетурамана на турнире на Мэне, Карлсен по-прежнему лидер

14-й чемпион мира Владимир Крамник обыграл Панаяппана Сетурамана из Индии в восьмом туре турнира на острове Мэн. Другой российский шахматист Павел Трегубов одолел ирландца Стивена Джессела.

Александр Рязанцев уступил индийцу Нараянану Сунилдуту, а Александра Костенюк - латвийцу Алексею Широву.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен одолел Фабиано Каруану из США и лидирует в таблице с 7 очками. У занимающего второе место американца Хикару Накамуры 6,5 балла. Крамник набрал 5,5 очка, Костенюк, Рязанцев и Трегубов - по 4,5.

Заключительный тур пройдет завтра, 1 октября.