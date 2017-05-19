Инаркиев сыграл вничью с Непомнящим на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Эрнесто Инаркиев и Ян Непомнящий сыграли вничью в матче 7-го тура этапа "Гран-при" в Москве. Лидируют по итогам семи туров китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, также разошедшиеся миром с Хикару Накамурой и россиянином Александром Грищуком.

Дин Лижэнь (Китай) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Александр ГРИЩУК (Россия) - 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) – Салех Салем (ОАЭ) – 0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) – Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) – 0,5:0,5

Хоу Ифань (Китай) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) – 1:0

Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) – Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) – 0,5:0,5

Петр СВИДЛЕР (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Франсиско Вальехо (Испания) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5

Положение после шести туров: Дин Лижэнь, Мамедьяров - по 4,5 очка. Свидлер, Раджабов, Гельфанд, Грищук, Вашье-Лаграв, Накамура - по 4. Томашевский, Гири, Хоу Ифань - по 3,5. Хаммер, Салем, Вальехо, Непомнящий, Харикришна - по 3. Адамс - 2,5. Инаркиев - 2.