18:41 | ШАХМАТЫ

Андрей Филатов: "Карякин не боится Карлсена и едет в Нью-Йорк за победой"

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Президент РШФ и капитан сборной России Андрей Филатов высказал мнение, что Сергей Карякин подойдет к матчу против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в оптимальной форме и не опасается более титулованного соперника. Матч за звание чемпиона мира между Карякиным и Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

– Карлсена мы не боимся, – цитирует ТАСС Филатова. – В Нью-Йорк едем за победой. Карякин проводит хорошую подготовку и должен подойти к ноябрьскому матчу в оптимальной форме.

Выступил в Баку норвежец не очень хорошо. Но это и понятно. Он, как и наша сторона, держит в уме матч за звание чемпиона мира. Он также размеренно проводит подготовку, чтобы к середине ноября подойти во всеоружии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3687303

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