Владимир Кличко: "Даже 20 миллионов не заставили бы меня согласиться на реванш с Джошуа"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, почему отказался от реванша с британцем Энтони Джошуа и завершил карьеру. В апреле украинец проиграл Джошуа нокаутом.

- У меня была тысяча причин, чтобы согласиться на реванш, но еще тысяча, чтобы завершить карьеру, - цитирует Кличко Boxing Scene. - Однако пока я думал над этим, часть меня уже умерла. Мотивация была уже не та, что раньше. Джае 20 миллионов долларов за этот бой уже не могли заставить меня изменить решение. Если бы я продолжил выходить на ринг только ради денег, то обманывал бы себя.