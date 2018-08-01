В Госдуме РФ задумались о выдаче гражданства России украинскому боксеру Усику

Депутат Государственной Думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал заявление украинского боксера Александра Усика о том, что ему не нужно звание "Герой Украины".

- Со стороны Усика это очень личный поступок, его тяжело оценивать россиянам, проживающим за пределами Украины. Наверное, этому решению предшествовало что-то серьезное, - сказал Свищев. - Александр - человек, сделавший очень много для своей страны, как и страна для него, отстаивающий честь Украины на международной спортивной арене. Скорее всего, причина сложившейся ситуации - те нападки, которые на него совершили украинские политики и болельщики после боя с Гассиевым. Считаю, что это дело самого боксера.

Также Свищев заявил, что России стоит задуматься о натурализации Усика в случае, если тот лишится гражданства Украины и обратиться к властям РФ.

- Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России. Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Украинские спортсмены всегда пересекались с российскими, например, на тех же тренировочных базах, контакт был и будет всегда, вне зависимости от международных отношений, да и они со временем нормализуются. Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России - стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство.

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC. (Иван ТОРОПЦЕВ)