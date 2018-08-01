20:03 | Бокс — Профессиональный

В Госдуме РФ задумались о выдаче гражданства России украинскому боксеру Усику

Александр УСИК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр УСИК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Депутат Государственной Думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал заявление украинского боксера Александра Усика о том, что ему не нужно звание "Герой Украины".

- Со стороны Усика это очень личный поступок, его тяжело оценивать россиянам, проживающим за пределами Украины. Наверное, этому решению предшествовало что-то серьезное, - сказал Свищев. - Александр - человек, сделавший очень много для своей страны, как и страна для него, отстаивающий честь Украины на международной спортивной арене. Скорее всего, причина сложившейся ситуации - те нападки, которые на него совершили украинские политики и болельщики после боя с Гассиевым. Считаю, что это дело самого боксера. 

Также Свищев заявил, что России стоит задуматься о натурализации Усика в случае, если тот лишится гражданства Украины и обратиться к властям РФ.

- Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России. Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Украинские спортсмены всегда пересекались с российскими, например, на тех же тренировочных базах, контакт был и будет всегда, вне зависимости от международных отношений, да и они со временем нормализуются. Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России - стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство. 

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBAWBOIBF и WBC. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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