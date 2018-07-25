Усика после победы над Гассиевым просили крикнуть "Слава Украине"

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев поздравил соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). 31-летний боксер одержал победу единогласным решением судей и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

"Браво Александр Усик! Спасибо за красивую победу, – написал в Фейсбуке Журавлев. – Мы ждали услышать от тебя в Москве уже привычное для россиян "Слава Украине".

Таким образом глава федерации футбола Мариуполя намекнул на аналогичное высказывание защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации "шашечных" Огнена Вукоевича, которые посвятили победу над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира своему бывшему клубу, киевскому "Динамо".

Высказывания хорватов вызвали общественный резонанс, на фоне которого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич по решению национальной федерации был исключен из состава делегации на ЧМ-2018.

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