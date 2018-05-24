Умар Кремлев: "Переговоры по бою Гассиев - Усик продолжатся на следующей неделе"

Переговоры по месту и дате проведения финального боя WBSS между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком продолжатся. Об этом сообщил глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

– С сожалением хочу сообщить, что объявление даты и места проведения финального боя суперсерии Гассиев – Усик сегодня не состоится, – сказал Кремлев. – Нам не удалось поставить точку в договоренностях со Всемирной боксерской суперсерией, переговоры продолжатся на следующей неделе. Я благодарю всех болельщиков за переживания и волнения по поводу проведения данного боя. Мы сразу же сообщим, как только придем к согласию и примем решение. (Михаил ПОТАПОВ)

Переговоры по бою Гассиев – Усик не достигли успеха, пресс-конференция отменена