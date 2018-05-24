Переговоры по бою Гассиев – Усик не достигли успеха, пресс-конференция отменена

Дата проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком остается неизвестной. Федерация бокса России сообщила, что стороны не достигли соглашения.

- Состоялись непростые переговоры между генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Назаровичем Кремлевым, промоутерской компанией "Урал Бокс Промоушен" и руководством суперсерии. Решение по месту и времени проведения боя принято не было, - говорится в сообщении Федерации бокса России. - В связи с этими обстоятельствами запланированная на четверг 24 мая пресс-конференция, к большому сожалению, не состоится.

Ранее планировалось провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера. Умар Кремлев заявил, что организация подала заявку на проведения боя в России. Усик утверждал, что не собирается биться с Гассиевым в РФ.

В начале мая россиянин возобновил подготовку к бою в США под руководством тренера Абеля Санчеса.