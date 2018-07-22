Сергей Ковалев: "Все большие победы у Гассиева еще впереди"

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев в Инстаграме поделился впечатлениями от финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встречались россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Победу единогласным решением судей одержал последний.

"Поздравляю Александра Усика с исторической победой, завоеванием трофея Мохаммеда Али, пояса журнала “RING”, ну и конечно же звания абсолютного чемпиона мира! Это большая и новая история в мире профессионального бокса, – написал Ковалев. – Оба монстра шли к этому трофею, демонстрирую качественный бокс и зрелищные бои всем нам, любителям бокса. Хочу пожелать Мурату дальнейшего роста и успеха а карьере, ведь ему только 24 года и у него все большие победы ещё впереди, чему мы будем безусловно рады.

Спасибо за бой! Оба, настоящие чемпионы!"

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 21 Июл 2018 в 8:54 PDT

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