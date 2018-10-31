Президент WBC: "Если Флойд и Хабиб проведут бой, то они соберут хорошую кассу"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что он думает о перспективе боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

- Флойд Мейвезер постоянно объявлял о том, что он готов снова выйти на ринг: он упоминал Мэнни Пакьяо, Хабиба, Канело (Сауля Альвареса) и так далее, - цитируют Сулеймана "РИА Новости". - Но это все не точно, однако Флойд всегда полон сюрпризов. На мой взгляд, бой Флойда с Конором Макгрегором был уникальным, одним на всю жизнь. Хотя, конечно, если Флойд и Хабиб устроят бой, то соберут очень хорошую кассу.

Ранее Мейвезер заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым только по правилам бокса.