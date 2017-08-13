Пол Малиньяджи: "Макгрегор не думает о бое с Нурмагомедовым"

Бывший спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи считает, что ирландский боец не планирует проводить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA, со скандалом покинувший лагерь чемпиона UFC, заявил, что его вражда с Макгрегором является настоящей.

Напомним, в начале августа в сети появились фотографии лежащего на полу Малиньяджи. Боксер утверждал, что Макгрегор подтасовал факты – по его версии, ирландец толкнул его, а не отправил в нокаут. После этого экс-чемпион мира покинул тренировочный лагерь ирландца.

– Наша с Макгрегором вражда – настоящая, – цитирует Boxingscene Малиньяджи. – Сейчас лучше думать о его бое с Мейуэзером. Хотя, я не вижу, чтобы он собирался вернуться в ММА и провести поединок с Хабибом, которого я считаю претендентом на титул Макгрегора. Но, несмотря ни на что, 26 августа будет интересно. Давайте получим удовольствие.

26 августа в Лас-Вегасе состоится бой по правилам бокса между Флойдом Мейуэзером и Конором Макгрегором. Ранее ирландец отметил, что собирается параллельно боксировать на профессиональном уровне и выступать в ММА.