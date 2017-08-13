Макгрегор намерен продолжить боксерскую карьеру после боя с Мейуэзером

Чемпион UFC Конор Макгрегор собирается продолжить боксерскую карьеру после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером-младшим. Напомним, поединок между ирландцем и американцем состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

- Мне нравится бокс, он всегда был дорог моему сердцу, - цитирует Boxingscene Макгрегора. - В будущем я собираюсь продолжать участвовать в боксерских боях. Также я намерен участвовать и в поединках ММА.

29-летний Макгрегор провел 24 боя в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - нокаутом) и потерпев три поражения. Впервые он стал чемпионом UFC в 2015 году. В прошлом году он получил рекордный гонорар в истории организации - 3 миллиона долларов за поединок против Нейта Диаса.