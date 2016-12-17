13:28 | БОКС — Профессиональный

Николай Дурманов: "Остарин в пробе Поветкина – это нонсенс"

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Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов подчеркнул, что остарин, обнаруженный в допинг-пробе Александра Поветкина перед боем с Бермейном Стиверном, прекрасно известен как фармакологам, так и антидопинговым службам. Он признался, что с трудом верит в то, что команда российского боксера могла так серьезно ошибиться.

– Остарин, грубо говоря, по действию похож на тестостерон, однако лишен каких-либо побочных действий, как у него, хотя они в целом есть, – цитирует ТАСС Дурманова. – Остарин очень популярен у бодибилдеров и в фитнесе. Этот препарат запрещен, более того, об этом все знают. Если говорить о Поветкине, то я не верю, что грамотная команда боксера допустила такой ляп, надо искать другие объяснения.

В организм остарин может попасть как угодно, это нельзя назвать просто проколом, это – нонсенс. Сказать, что эта тема не на "радарах" спортивной медицины, нельзя. По этому препарату известно все, он долго не держится в организме, быстро выводится.

 

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http://tass.ru/sport/3882408

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PallMall

Подлили црушники, баночки-то оказывается можно открыть. Да, они, наверное, не заморачивались этим, вписали в бланк остарин, да и все. Кто будет проверять?

13:45

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Материалы других СМИ