Николай Дурманов: "Остарин в пробе Поветкина – это нонсенс"

Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов подчеркнул, что остарин, обнаруженный в допинг-пробе Александра Поветкина перед боем с Бермейном Стиверном, прекрасно известен как фармакологам, так и антидопинговым службам. Он признался, что с трудом верит в то, что команда российского боксера могла так серьезно ошибиться.
– Остарин, грубо говоря, по действию похож на тестостерон, однако лишен каких-либо побочных действий, как у него, хотя они в целом есть, – цитирует ТАСС Дурманова. – Остарин очень популярен у бодибилдеров и в фитнесе. Этот препарат запрещен, более того, об этом все знают. Если говорить о Поветкине, то я не верю, что грамотная команда боксера допустила такой ляп, надо искать другие объяснения.
В организм остарин может попасть как угодно, это нельзя назвать просто проколом, это – нонсенс. Сказать, что эта тема не на "радарах" спортивной медицины, нельзя. По этому препарату известно все, он долго не держится в организме, быстро выводится.
spetrov
Основной, потому что тот "фон", про который ты говоришь, только в твоей больной фантазии.
16:37 17 декабря
Enich
ну так никто больше не хочет замалчивать положительные допингпробы из РФ. ну скоро в спорте будут только шахматы
16:26 17 декабря
Основной
PallMall, ага конечно ЦРУшники, они же все дороги у нас порушили и огурцам не дают расти, уахахах
16:23 17 декабря
Основной
А почему , собственно Поветкин должен выделяться на фоне всего российского спорта??
16:19 17 декабря
30 лет за ЦСКА!
PallMall- Вообще бред какой-то, Поветкин за 15 лет профессиональной карьеры ни разу не палился на допинге, и тут такое,
14:12 17 декабря
PallMall
Подлили црушники, баночки-то оказывается можно открыть. Да, они, наверное, не заморачивались этим, вписали в бланк остарин, да и все. Кто будет проверять?
13:45 17 декабря