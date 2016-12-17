Мы не будем писать про бой Поветкина

Редакция "Спорт-Экспресс" приняла решение не писать про сегодняшний бой с участием российского боксера Александра Поветкина.
На наш взгляд, это возмутительно, когда спортсмен, который только сегодня (!) был уличен в применении запрещенных препаратов, выходит как ни в чем не бывало на поединок, просто поменяв соперника.
Никакие "особенные правила в профессиональном боксе" НЕ ДОЛЖНЫ служить оправданием. Есть официальный факт применения допинга. Нельзя оправдывать нарушителей, даже если они – наши.
Сейчас тяжелейший момент, когда Россия и возможные нарушения антидопинговых правил российскими атлетами находятся под микроскопом у всего мира. Наш спорт планомерно уничтожают, а спортсменов отстраняют от соревнований.
Но находятся люди, которые словно пытаются доказать, что наши спортсмены, принимающие допинг, – это герои, их нужно вопреки всем моральным принципам выпускать соревноваться, их надо показывать по федеральным каналам, им нужно аплодировать (вместо того чтобы освистывать и наказывать). Человек, попавшийся на допинге, выходит в ринг – видимо, демонстрируя всему миру, что на чистый спорт России наплевать.
"СЭ" против такого. Мы не станем про это писать.
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger Давай будут завтра Донбасс дербанить хим оружием и признаем - это правильно. Саддам сам допрыгался жил бы спокойно до сих пор правил и умер, как Фидель Кастро. Фидель Кастро даже не додумался свой народ травить хим оружием. ======================================================================================================= А добрые дяди из США и их дружбанов не могли только Саддама с подельниками уничтожить? Обязательно нужно было всю страну ликвидировать?! Гуманно... И очень логично...)
00:50
преторианец2016
Массовые посадки это 5. Кому доверим на допинг проверять? Про применение Ираком хим оружия против курдов вспомнили. Так это было лет за 20 до того как штаты решили туда зайти. И тогда Саддам был их друг. А мы (СССР) как бы нет. Чего то долго они собирались их наказать. И да, общеизвестный факт. После второго захода и убийства Саддама оружия не нашли.
00:50
igorvasilevich
Lars Berger Передавай и посмотри кто там в укропской власти одни комуняги, как и в Российской, а простой народ создан для умерщвления. Не даром за время перекройки умерло народу в одной России, сколько померло в ВОВ.
00:49
amilo
У Фиделя то да, жизнь была спокойней некуда. Сколько там покушений было? 600?
00:49
Сeрый
То если если люди на Западе допингуют, нарушают закон, то и мы будем. Если все к-злы, значит и мы тоже. Чем мы хуже европейцев. Да здравствует коррупционная Россия. Нашим патриотам выгодно, чтобы на Западе нарушали закон: будет чем оправдать себя.
00:48
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger а чего наши делают? почему они не исследуют совместно пробы допинга? Им предлагали сразу совместно исследовать, чтобы не было криков. Все это Мутко поднял скандал и стал отказываться сделать прозрачным процесс исследований. Мутко такой чистый, когда его за два года до олимпиады предупреждали. ====================================================================================================== Вы всерьёз это пишете? Может быть, нам еще санкции сами с себя снять?! Чего мелочиться?)
00:47
igorvasilevich
Lars Berger Давай будут завтра Донбасс дербанить хим оружием и признаем - это правильно. Саддам сам допрыгался жил бы спокойно до сих пор правил и умер, как Фидель Кастро. Фидель Кастро даже не додумался свой народ травить хим оружием.
00:46
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger Обстреливают вас на Донбассе ваши коммунисты и комсомольцы бывшие. Вас ворюги олигархи просто используют в своих интересах. Были вы нужны были бы в составе России, как Крым. ======================================================================================================= Спасибо. Понял. И соседям сейчас передам причину обстрелов. Благодарю.
00:45
igorvasilevich
Lars Berger а чего наши делают? почему они не исследуют совместно пробы допинга? Им предлагали сразу совместно исследовать, чтобы не было криков. Все это Мутко поднял скандал и стал отказываться сделать прозрачным процесс исследований. Мутко такой чистый, когда его за два года до олимпиады предупреждали.
00:44
Lars Berger
igorvasilevich преторианец2016 Вы на луне живете. Факты применение Ираком хим оружие против мирного населения доказано всеми притом СССР признал - этот факт. ======================================================================================================= И есть международный кодекс, в котором есть статья, что за применение химического оружия нужно раздербанить эту страну "ноухнарь"?!) У нас есть козырь против Германии за Первую мировую...) Не быть на Земле такой стране!)
00:43
преторианец2016
Дон историк! Моя проблема как раз в том, что я перестал верить в их институты гражданского общества. Все это было, как мне кажется, но ушло. Падение Союза вкупе с НТП, интернетом, падением нравов и уровня образования вцелом привели запад и их гражданское общество к упадку. Ну это мое мнение. Может и не так. Нет у них демократии. Без денег никуда не изберешься, а деньги дают тем, кто выполняет волю финансового олигархата. Опять же мое мнение.
00:42
igorvasilevich
Lars Berger Обстреливают вас на Донбассе ваши коммунисты и комсомольцы бывшие. Вас ворюги олигархи просто используют в своих интересах. Были вы нужны были бы в составе России, как Крым.
00:39
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger я старше вас и знаю, как все везде в стране лгут друг другу и сами себе. Вместо чтобы жить нормально и не смотреть на других, как живут. Показывай пример с себя не бухай, не принимай наркотики и допинг. 100% УЖЕ ДОКАЗАНО, что без допинга можно добиваться честных результатов. Допинг применяют слабые опущенные люди, которым главней вместо тренажера в ночном клубе побухать. ======================================================================================================== Да вроде кроме пива ничего не употребляю...) А как же быть в той ситуации, когда "белые люди" решают, кто принимал допинг, а кто - нет? Не кажется ли именно это Вам несправедливым?!) Только про Армстронга не заводите песню...) Как быть, например, с тем, что НХЛ и НБА вообще ВАДУ к себе не подпускают?! Золотую медаль Канады ОИ-2002 нужно отобрать на том основании, что Теорен Флёри в своей книги честно признался, что кокаинил, как чёрт?! Почему об этом молчат?)
00:39
Костариканец
Василича в генпрокуроры!!! Наконец-та у нас будет порядок.
00:38
amilo
igorvasilevich, дорогой вы наш человек. У вас уже клавиатура дымится от перенапряжение. Шли бы вы отдыхать, не мучили компутер.
00:38
igorvasilevich
преторианец2016 Вы на луне живете. Факты применение Ираком хим оружие против мирного населения доказано всеми притом СССР признал - этот факт.
00:37
Последний Легион
Что-то много развелось двуличных дешевых людишек, готовых полить грязью кого угодно
00:37
Поребрик Юнайтед
комментариев раз в пять больше, чем было бы при освещении боя)
00:36
igorvasilevich
Нужно давно начать массовые посадки спортсменов в России, которые применяют допинг и всех функционеров и врачей. Там столько сейчас преступников развилось, которые портят жизнь спортсменам. Им главное выжить из спортсменов все соки, а потом они на инвалидных колясках катаются или дохнут, как мухи не доживая до 40-50 лет.
00:35
историк79
Дон Преторианец! Дон историк, имею честь! Не вижу, почему бы двум благородным донам не поделиться мнениями? Ты сказал: "Если люди постоянно врут и из этого извлекают экономическую и политическую выгоду, можно ли им верить?" Во многом соглашусь с тобой. Подковёрные игры мировых политиканов, что русских, что американских позволяют усомниться в подлинности чего угодно. Но есть один важный нюанс. Это общественные институты: организации, объединения и, вообще, общественное мнение. Так вот, сильны они там , очень сильны, главное, от политики не зависимы, в отличие от наших, например. Понятие "свободы" там кровью выстрадано! Историей! И люди просто так от, пусть маленькой, но власти, отказываться не будут.
00:32
преторианец2016
Вы игорь васильевич видать сами факт применения хим оружия фиксировали? Такой же фейк.
00:32
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger В США вы живете и расскажите? В США и в России химическое оружие против мирного населения не применяют. ===================================================================================================== Я на Донбассе сейчас живу. Под обстрелами дружков США. И, чтобы Вы были в курсе, применение химического оружия запрещено не только против мирных жителей. Но и против немирных...
00:31
Последний Легион
igorvasilevich _________________________________________ тебе, гнилому уроду - лучше заткнуться. Если не знаешь реальной ситуации.
00:30
serhio68
CanagliaVova А чего это вы Спартак упомянули- это кони и рассвет чемпионства покупают у нас в стране,причём последние 10 лет минимум(поделили между собой морды наглые _-и покупают гадины)
00:30
amilo
"один пьяный урод убивает на автомобиле не виновных детей, женщин, стариков и детей". igorvasilevich, так этот урод детей, что два раза убил. Действительно урод)))
00:30
Митяй Антибомж
П_о_в_а_р Василич, наливай!!!!!!!!!! ************ Вам бурятам сколько ни наливай, всё мало будет ))
00:29
преторианец2016
В Ираке ничего не было. А уж если серьезно, то любое государство имеет право на собственную защиту. И никто не вправе никому указывать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они ВСЕГДА врут. И веры им сейчас 0. В политике у них полный просер, вот и отыгрываются где могут.
00:29
igorvasilevich
Lars Berger я старше вас и знаю, как все везде в стране лгут друг другу и сами себе. Вместо чтобы жить нормально и не смотреть на других, как живут. Показывай пример с себя не бухай, не принимай наркотики и допинг. 100% УЖЕ ДОКАЗАНО, что без допинга можно добиваться честных результатов. Допинг применяют слабые опущенные люди, которым главней вместо тренажера в ночном клубе побухать.
00:29
amilo
Eugenius9, а что Стиверн разве из России?
00:27
igorvasilevich
Lars Berger В США вы живете и расскажите? В США и в России химическое оружие против мирного населения не применяют.
00:25