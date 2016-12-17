Мы не будем писать про бой Поветкина

Редакция "Спорт-Экспресс" приняла решение не писать про сегодняшний бой с участием российского боксера Александра Поветкина.

На наш взгляд, это возмутительно, когда спортсмен, который только сегодня (!) был уличен в применении запрещенных препаратов, выходит как ни в чем не бывало на поединок, просто поменяв соперника.

Никакие "особенные правила в профессиональном боксе" НЕ ДОЛЖНЫ служить оправданием. Есть официальный факт применения допинга. Нельзя оправдывать нарушителей, даже если они – наши.

Сейчас тяжелейший момент, когда Россия и возможные нарушения антидопинговых правил российскими атлетами находятся под микроскопом у всего мира. Наш спорт планомерно уничтожают, а спортсменов отстраняют от соревнований.

Но находятся люди, которые словно пытаются доказать, что наши спортсмены, принимающие допинг, – это герои, их нужно вопреки всем моральным принципам выпускать соревноваться, их надо показывать по федеральным каналам, им нужно аплодировать (вместо того чтобы освистывать и наказывать). Человек, попавшийся на допинге, выходит в ринг – видимо, демонстрируя всему миру, что на чистый спорт России наплевать.

"СЭ" против такого. Мы не станем про это писать.