Мы не будем писать про бой Поветкина

Редакция "Спорт-Экспресс" приняла решение не писать про сегодняшний бой с участием российского боксера Александра Поветкина.
На наш взгляд, это возмутительно, когда спортсмен, который только сегодня (!) был уличен в применении запрещенных препаратов, выходит как ни в чем не бывало на поединок, просто поменяв соперника.
Никакие "особенные правила в профессиональном боксе" НЕ ДОЛЖНЫ служить оправданием. Есть официальный факт применения допинга. Нельзя оправдывать нарушителей, даже если они – наши.
Сейчас тяжелейший момент, когда Россия и возможные нарушения антидопинговых правил российскими атлетами находятся под микроскопом у всего мира. Наш спорт планомерно уничтожают, а спортсменов отстраняют от соревнований.
Но находятся люди, которые словно пытаются доказать, что наши спортсмены, принимающие допинг, – это герои, их нужно вопреки всем моральным принципам выпускать соревноваться, их надо показывать по федеральным каналам, им нужно аплодировать (вместо того чтобы освистывать и наказывать). Человек, попавшийся на допинге, выходит в ринг – видимо, демонстрируя всему миру, что на чистый спорт России наплевать.
"СЭ" против такого. Мы не станем про это писать.
von_insterburg
Теперь про все, что не нравится СЭ писать не будет? Непрофессионально сие.
03:18
Ковтун
Поветкин все правильно сделал. СЭ прогнулись под ВАДА.
03:01
Буква Ё
как же много защитников Поветкина в комментах. Проба Б, проба Б. Всегда было: если проба А положительная, спортсмен ОТСТРАНЯЕТСЯ от соревнований. До конца разбирательств. Неважно, что он там говорит: подбросили ему допинг или Родченков подмешал. Даже если проба Б отрицательная будет, неважно. Проба А положительная - дуй домой штангу тягать. Неудивительно, что у нас в стране позорная ситуация с допингом - пока такие вот защитнички допингеров будут
02:41
Delacroix
Спасибо, Спорт Экспресс!
02:41
igorvasilevich
Бен Ричардс А чего вообще писать бой про неизвестного клоуна нашли бомжа никому не известному и показали полный бред. Где еще в кроссовках оппонент бегает.
02:39
Berkut-7
Да вы не понимаете,это же запад во всем виноват , а Поветкин просто ло ханулся с зубной пастой вот и все
02:35
Бен Ричардс
Я не понял, что означает формулировка "WBC лишил бой титульного статуса" ? Бой отменён или перенесён? Поветкин отстранён от участия в соревнованиях или нет? Во всяком случае нигде не нашёл однозначного указания на его дисквалификацию.Позиция WBC понятна только в одном: нельзя проводить титульный бой, если статус его участников находится под сомнением, поэтому такой бой и не проводился,но означает ли это,что официально установлен факт употребления Поветкиным допинга? Если ответ утвердительный, то я полностью поддерживаю позицию СЭ, в другом случае считаю, что каждый спортсмен должен иметь презумпцию "чистого", пока официально не объявлено иное и любые бойкоты подобного рода в отношении него не допустимы.
02:24
igorvasilevich
Нам грязный спорт не нужен. Жулики и воры и допингеры на нары.
02:17
igorvasilevich
свм Потому что всем известно, что покажет проба Б. Уже даже наши это знают. Обманывать себя только вот такие, как ты оправдатели допингеров могут. а чего ему держаться миллионы баксов на счетах заработал.
02:12
igorvasilevich
Сколько народу в стране одобряют пьяную езду за рулем.
02:10
свм
Принял решение больше не читать статьи с участием спорт экспресса' Я читал спорт экспресс ежедневно более 15 лет, но после этой статьи появилось отвращение к этому изданию... Когда все пытаются доказать что это недоразумение, ошибка или обман, эти умники без суда и следствия (без пробы Б!) уже решили кто прав, а кто виноват.. Как минимум-не профессионально... Саня, держись!
02:08
igorvasilevich
Lars Berger Да допингера защищать всегда почетно в России, как есть много людей, которые защищают Чикатилло в стране и убийства животных, детей. Россия сейчас на первом месте по убийству детей в мире.
02:08
Lars Berger
Я думаю, что следующим шагом ВАДА будет введение проб "С" и "Д"... Чтобы подольше интерес подогревать...)
02:01
igorvasilevich
Lars Berger а через 7-10 лет умрет от сердечной недостаточности, как его коллеги по допингам.
01:57
igorvasilevich
Lars Berger а что вы скажите, что проба Б даст положительный результат? Да и даст на 100% положительный результат только в боксе его на 2-3 месяца дисквалифицируют и все, а потом снова попадется на пробах.
01:55
igorvasilevich
Еще бы Стивена Сигала бы выписал бы.
01:52
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger Не выписывают за месяц просто, так не понятно кого из заграницы на замену. Значит Поветкин знал за месяц , что бой за допинга не состоится и лжет. Видно сразу всем нормальным, что он принимал допинг, только кто в розовых очках не видит, очевидные вещи. ======================================================================================================== А если просто подстраховались ввиду ненадежности соперника? Мол, "отмажется" при любом удобном поводе... Например, отравится пельменями уральскими?) И чего Вы скажете, если проба "В" даст отрицательный результат?!)
01:50
igorvasilevich
Lars Berger Не выписывают за месяц просто, так не понятно кого из заграницы на замену. Значит Поветкин знал за месяц , что бой за допинга не состоится и лжет. Видно сразу всем нормальным, что он принимал допинг, только кто в розовых очках не видит, очевидные вещи.
01:47
Lars Berger
igorvasilevich Когда в России уродливый спорт, где хотят совместить бандитизм, для распила баблоса и показать еще зрелища ничего не получается. Нужно показать мощь Российского спорта любыми быстрыми решениями, а не заниматься реально детско юношеским спортом. Тут и допинг идет в действия, да и каждый маленький чиновник привык в стране вылизывать перед высоким стоящим чиновником по вертикали одно место. ======================================================================================================= Трефилов сейчас Шишкареву вылизывает?)
01:46
Lars Berger
igorvasilevich Когда в России уродливый спорт, где хотят совместить бандитизм, для распила баблоса и показать еще зрелища ничего не получается. Нужно показать мощь Российского спорта любыми быстрыми решениями, а не заниматься реально детско юношеским спортом. Тут и допинг идет в действия, да и каждый маленький чиновник привык в стране вылизывать перед высоким стоящим чиновником по вертикали одно место. ======================================================================================================= В какой стране спорт (по этой логике) - не уродливый?) Мой тренер в детстве, помню, тоже с талонами нашими на питание мухлевал...)))
01:44
РыбаТвоейМечты
Знаете, напоминает "АДМИНИСТРАЦИЯ". Безлико, трусливо...СЭ-против...Что ВСЕ как ОДИН , что ли??? Коллективный разум???:-)))
01:41
igorvasilevich
Когда в России уродливый спорт, где хотят совместить бандитизм, для распила баблоса и показать еще зрелища ничего не получается. Нужно показать мощь Российского спорта любыми быстрыми решениями, а не заниматься реально детско юношеским спортом. Тут и допинг идет в действия, да и каждый маленький чиновник привык в стране вылизывать перед высоким стоящим чиновником по вертикали одно место.
01:39
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger Все про войну в Донбассе врут, если верить Стрелкову. ======================================================================================================= А про допинг чего Стрелков говорит?) Он, кстати, много чего говорит... И не всё - правда. Поверьте участнику событий...))) Вы сами понимаете, какая удобная позиция - говорить, что все кругом врут?!) И где уверенность в том, что про допинг Сани Поветкина нам не наврали?!)
01:36
механик39
igorvasilevich Lars Berger Все про войну в Донбассе врут, если верить Стрелкову. 01:28_______________________________________________Фамилия у него Гиркин ,с таким же успехом он мог назвать себя Александром Суворовым .
01:34
igorvasilevich
преторианец2016 Потому, что все проблемы, что спорт в России - это главная политика. Пиплу нужны зрелища, когда пенсии по 5 штук у многих. Это особенность всех тоталитарных режимов, если во всем мире спорт - это бизнес огромный, то у нас политика.
01:34
igorvasilevich
Lars Berge Тогда бы про Эфиопию и Сомали написал, там тоже до фига друг друга покрошили, хотя были наши коммунистические руководители.
01:30
igorvasilevich
Lars Berger Все про войну в Донбассе врут, если верить Стрелкову.
01:28
Lars Berger
преторианец2016, да знаю...) С 1991-го года читаю и вижу, как меняется, как стремительно желтеет...(
01:28
Lars Berger
igorvasilevich Lars Berger Сам веришь в полмиллиона погибших в Луганске? Чего-то куча народа сбежала к нам в Россию, а сейчас наши их хотят домой выслать, а они рогами упираются, как зарплаты тут больше. Да и такое ощущение, что 50% украинцев в России работает. Да и всякие уроды понаехали в Россию и еще поносят. ======================================================================================================== Я про погибших в Руанде писал...)
01:26
Сeрый
Странный народец у нас. И Ирак вспомнили, и Кувейт, и Донбасс, и Штаты. Тема, напомню, такая: российский жулик в очередной раз нарушил закон. Вот какое отношение эта тема имеет к Ираку? Причем тут Хусейн? Почему американская оккупация оправдывает российского жулика? Он, что, был с американцами тогда? И что с того, что у него триколорный паспорт? Чикатило тоже был россиянином. И его из патриотизма любить надо?
01:26