Михалкин завоевал титул чемпиона IBO во втором бою после дисквалификации за мельдоний

Россиянин Игорь Михалкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в весовой категории до 79,38 кг. В поединке, который продолжался 12-раундов, он победил Томаса Остхейзена из ЮАР. Для российского боксера эта победа стала 20-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Отметим, этот бой стал вторым для Михалкина после дисквалификации за мельдоний. Положительную пробу он сдал в марте 2016 года после победного боя с французом Патриком Буа. Результат поединка был аннулирован, но в декабре прошлого года Михалкина оправдали.