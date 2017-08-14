Конор Макгрегор: "Я не называл Мейуэзера обезьяной. Он – крыса"

Конор Макгрегор опроверг информацию о том, что он оскорбил Флойда Мейуэзера. Ранее боксер рассказал о том, что ирландец назвал его обезьяной.

- Я никогда в жизни не обзывал афроамериканцев обезьяной, - цитирует Boxingscene Макгрегора. - Я не проявляю неуважение к другой расе. Во время одного из интервью меня спросили, побил ли бы я Рокки. "Какого Рокки?", - спросил я. "Рокки Ш", - последовал ответ. "Это где в зале был цирк и обезьяны?", - спросил я? У Рокки был зал, который похож на цирк. После этой фразы Мейуэзер начал говорить об этом.

Если бы я и стал сравнивать его с животным, то он был бы крысой. Обезьяны классные. А он – крыса или ласка, ведь они манипулируют словами, чтобы придумать то, чего на самом деле не было. Это недостаток Флойда, он всегда пытается что-то спровоцировать.