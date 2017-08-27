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12:18 | БОКС — Профессиональный

Конор Макгрегор: "Теперь я обеспечен на всю оставшуюся жизнь"

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Чемпион UFC Конор Макгрегор после боя против Флойда Мейвезера отметил, что он достаточно заработал. По его словам, этих денег ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Ранее сообщалось о том, что ирландец получит 30 миллионов долларов.

- Теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь, - цитирует MMAFighting Макгрегора. - Думаю, что мне хватит на всю жизнь, если я буду себя вести расчетливо, без глупостей.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Это слова настоящего человека. Без шуток.

13:20

shpasic

теперь может спокойно и без нервотрёпки рожать дальше.

13:19

asid77

это главные слова этого боя

12:57