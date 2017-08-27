Конор Макгрегор: "Теперь я обеспечен на всю оставшуюся жизнь"

Чемпион UFC Конор Макгрегор после боя против Флойда Мейвезера отметил, что он достаточно заработал. По его словам, этих денег ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Ранее сообщалось о том, что ирландец получит 30 миллионов долларов.
- Теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь, - цитирует MMAFighting Макгрегора. - Думаю, что мне хватит на всю жизнь, если я буду себя вести расчетливо, без глупостей.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
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Это слова настоящего человека. Без шуток.
13:20
shpasic
теперь может спокойно и без нервотрёпки рожать дальше.
13:19
asid77
это главные слова этого боя
12:57