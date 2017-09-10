Комментатор HBO: "Возможно, в следующий раз Мейвезер подерется с женщиной"

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли уверен в том, что Флойд Мейвезер-младший, который стал победителем в поединке по правилам бокса с Конором Макгрегором, еще может вернуться на ринг.

По его словам, заставить американца провести еще один бой могут деньги. Напомним, что 40-летний Мейвезер заявил об окончании профессиональной карьеры.

– Я не смотрел бой Мейвезер – Макгрегор, но видел момент с остановкой поединка, а также статистику удара. Этого хватило, чтобы понять, что было на ринге, – приводит BoxingScene слова Лэмпли. – Мне кажется, что Флойд проделала потрясающую работу, а поклонники ММА думали о том, что Макгрегор побеждал в первых раундах. Но об этом уже можно забыть.

Я увдилен количеством людей, которые поверили словам Мейвезера о завершении карьеры. Зачем ему делать это, если он настолько легко может зарабатывать деньги? Возможно, в следующий раз он подерется с женщиной.