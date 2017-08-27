Хабиб Нурмагомедов: "Мейвезеру пора остановиться"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что непобежденному чемпиону мира Флойду Мейвезеру стоит завершить карьеру после победы над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Поединок завершился победой американского боксера техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Флойду пора остановиться, – сказал Нурмагомедов.

Отметим, что после завершения боя Мейвезер заявил, что это был его последний поединок.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция