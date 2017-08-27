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08:02 | БОКС — Профессиональный

Флойд Мейвезер: "Это был мой последний бой. Я выбрал правильного партнера для танца"

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Американец Флойд Мейвезер объявил о завершении карьеры после победы над Конором Макгрегором. 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Это мой последний бой, леди и джентльмены, – сказал в ринге Мейвезер. – И я выбрал правильного партнера для танца.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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m_16

Я в принципе не разбираюсь в боксе, но чувак реально красиво ушёл.

08:33

Долго наблюдал за идиотами на эт

Много смысла можно во фразу вложить, шоу, видимо.

08:27