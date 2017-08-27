Флойд Мейвезер: "Это был мой последний бой. Я выбрал правильного партнера для танца"

Американец Флойд Мейвезер объявил о завершении карьеры после победы над Конором Макгрегором. 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

– Это мой последний бой, леди и джентльмены, – сказал в ринге Мейвезер. – И я выбрал правильного партнера для танца.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция