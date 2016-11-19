Дмитрий Бивол: "У Ковалева хорошие шансы победить Уорда и стать лучшим вне зависимости от весовой категории"

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отметил, что у Сергея Ковалева есть хорошие шансы на победу в бою с Андре Уордом. По его словам, россиянин хорошо двигается на ногах, а плюс американца - скорость. Поединок состоится сегодня в Лас-Вегасе.

- Это один из самых конкурентных и ожидаемых боев последних лет, буду болеть за Сергея, - приводит "Р-Спорт" слова Бивола. - У него хорошие шансы выиграть и стать лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Сергей - нокаутер, а это всегда плюс. К тому же он хорошо двигается на ногах, поджимает. За счет этих качеств он может выиграть. У Уорда, на мой взгляд, немного выше скорость и по-боксерски он похитрее. Думаю, он будет вязать Ковалева и использовать свои годами наработанные приемы, которых у него множество. Но я думаю, что Ковалев настроится, сделает все для победы и порадует всех нас.

Ковалев хорошо понимает, чего ожидать от Уорда. Думаю, он по-настоящему готов к этому бою и просмотрел множество записей боев Уорда. Они с командой явно работали над противоядием для особенного и даже немного грязного стиля Уорда. Нокаут в боксе возможен в любом бою, и этот поединок конечно же не исключение. Что с одной стороны, что с другой, хотя, конечно, у Ковалева шансов закончить бой досрочно больше. Его статистика говорит сама за себя, он действительно нокаутер.