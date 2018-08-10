Бывший тренер Ковалева: "Сергей - расист, грубый и мерзкий человек"

Джон Дэвид Джексон, бывший тренер Сергея Ковалева, заявил, что российский боксер на самом деле ужасный человек. Под его руководством Ковалев завоевал три чемпионских титула, но отказался от сотрудничества в 2016 году.

- Не удивлен, что его остановили, это карма, - приводит BoxingScene слова Джексона. - То, как он вел себя с окружающими, вернулось к нему. Я не был доволен его поражением, но он его заслужил. Без необходимых тренировок ему надрали зад.

Однажды Сергей сказал, что сам сделал себя чемпионом, что Кэти Дува и Эгис Климас ничего не сделали для него. Он скрытый расист. Я спасал его много раз, но он не захотел со мной работать. На публике он хороший, но когда остается один, то это грубый и мерзкий человек. Даже его друзья говорят так за его спиной.