Бивол до конца года может провести объединительный бой

Менеджер чемпиона мира по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сказал, что в планах есть проведение объединительного боя с участием его клиента.

В настоящее время другими престижными поясами владеют колумбиец Элейдер Альварес, в ночь на 5 августа победивший Сергея Ковалева в поединке за пояс WBO, титул WBC – у канадца Адониса Стивенсона, IBF – у россиянина Артура Бетербиева.

– У всех ожидания завышенные, все ждут нокаутов, – цитирует "Р-Спорт" Корнилова. – Тут я имею в виду ожидания болельщиков. И когда этого нет, все чуть расстроены. Но команда и я лично очень довольны боем. Дима почти в каждом раунде доминировал. Чилемба в очередной раз показал, что он непростой соперник. Для нас главное – опыт и победа.

В планах у нас проведение боя до конца года. Объединительный бой планируется, Дмитрий настроен на это. Не исключено, что это может быть и Альварес.

Не буду скрывать, что была примерная дата на декабрь, которая обсуждалась заранее, на бой Ковалева и Бивола. Мы очень уважаем Сергея, он один из лидеров мирового бокса. У нас были хорошие отношения, поэтому не очень хотелось, чтобы Дмитрий выступал именно с Сергеем. Нас очень расстроило то, что случилось в бою с Альваресом.

Бивол провел на профессиональном ринге 14 боев, одержав в них 14 побед (11 – нокаутом).